Vilanova neemt blunderende Valdés niets kwalijk

Trainer Tito Vilanova heeft Víctor Valdés in bescherming genomen. De doelman van FC Barcelona ging in het eerste duel met Real Madrid om de Spaanse Supercup zwaar in de fout bij een terugspeelbal. Valdés liet zich in de slotfase het speeltuig ontfutselen door Angel Di Maria, die vervolgens voor de 3-2 eindstond zorgde.

Volgens Vilanova hoeft de sluitpost zich niet schuldig te voelen over de tegentreffer. "We laten de opbouw nou eenmaal bij hem beginnen. Als Victor alle ballen zomaar naar voren zou rammen, zouden we ook niet zo kunnen spelen", stelt de opvolger van Pep Guardiola. "We moedigen hem dan ook aan het voetballend op te blijven lossen."

Volgende week woensdag staat de return op het programma. Plaats van handeling is dan het Estadio Santiago Bernabeu van Madrid.