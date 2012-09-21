Live voetbal

Sanderink weer kritisch: "Het is ver onder de maat"

Roland
21 september 2012, 09:45

Hij zit inmiddels in de Raad van Commissarissen, maar dat weerhoudt Gerard Sanderink er niet van om nog altijd forse kritiek te uiten op De Graafschap. De voormalig suikeroom van de Doetinchemse club, die in het verleden regelmatig voor onrust zorgde met zijn uitlatingen, vindt het spel van de club ver beneden peil.

De Graafschap kent als degradant een slechte start van het seizoen en staat na vijf competitieduels op een magere dertiende plaats. Dat is Sanderink een doorn in het oog. "Ik ben ontzettend geschrokken van het spel dat ik zag. Er is geen wilskracht en geen vertrouwen. Spelers zitten niet goed in hun vel. Het is ver onder de maat en het niveau van wat ze werkelijk kunnen", moppert hij tegenover Omroep Gelderland.

Toch geeft Sanderink de nieuwe coach van De Graafschap, Pieter Huistra, nog minimaal een paar maanden het voordeel van de twijfel. "Je moet hem een half jaar de tijd gunnen en kijken of er progressie in zit. Misschien moet je wat aanwijzingen geven. We moeten nu geen gekke dingen doen, maar de rust bewaren. Het is nog te vroeg. Kijk bijvoorbeeld naar Ron Jans bij Heerenveen en wat daar later gebeurde. Het is helaas wel zo dat als je nu nog bovenin wil komen, dat heel lastig wordt."

