Van Persie op de bank, Büttner maakt debuut

15 september 2012, 15:40   Bijgewerkt: 17:54

Robin van Persie start zaterdagmiddag in de thuiswedstrijd tegen Wigan Athletic op de bank bij Manchester United. Aanvankelijk was het meespelen van de Nederlandse spits onzeker. Hij liep dinsdag in de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije een lichte dijbeenblessure op. Alexander Büttner maakt zijn debuut op Old Trafford.

Van Persie moest zich in Boedapest na 45 minuten laten wisselen omdat hij last had van zijn dijbeen. Bondscoach Louis van Gaal liet na afloop weten dat hij de spits vooral uit voorzorg gewisseld had. Dat Van Persie in actie kan komen tegen Wigan is een meevaller voor manager Alex Ferguson, aangezien Wayne Rooney herstellende is van een beenblessure.

Op de bank van United krijgt Van Persie onder meer gezelschap van Shinji Kagawa. De Japanse middenvelder moest dinsdag de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Irak nog laten schieten vanwege een rugkwetsuur.

Büttner maakt op Old Trafford zijn officiële debuut voor United. De linksback maakte vorige maand de overstap van Vitesse naar de Engelse topclub.

