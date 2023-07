Arsenal verslaat QPR nipt, Jol morst

Arsenal heeft de Londense derby tegen Queens Park Rangers nipt gewonnen. The Gunners zegevierden zaterdag in het eigen Emirates Stadium met 1-0 over de stadgenoot. Een goal van Mikel Arteta, zes minuten voor tijd, bleek beslissend.

Bij Arsenal verscheen Jack Wilshere voor het eerst sinds vijftien maanden binnen de lijnen. De 20-jarige middenvelder werd geplaagd door blessures. Met hem in de ploeg domineerde Arsenal tegen QPR, maar wist het maar niet te scoren.

Dat lukte pas in de 84ste minuut. Arteta haalde de trekker over in een scrimmage. Hij deed dat echter in buitenspelpositie. Vijf minuten eerder moest QPR met tien man verder. Stéphane M´Bia liep tegen een oliedomme rode kaart aan voor natrappen jegens Thomas Vermaelen. Met een man minder kreeg QPR in blessuretijd wel twee dotten van kansen op de gelijkmaker, maar het verzuimde Arsenal pijn te doen.

Door de overwinning klimt Arsenal naar de vierde plek. Het heeft evenals Everton vijftien punten. Everton speelt zondag nog wel de stadsderby tegen Liverpool.

Coach Martin Jol blijft met Fulham in de middenmoot hangen. Op bezoek bij Reading FC speelden de Londenaren 3-3. Mede door een doelpunt en een assist van voormalig Twente-speler Bryan Ruiz stonden ze in blessuretijd nog met 3-2 voor, maar Hal Robson-Kanu bezorgde de promovendus op de valreep een punt (3-3).