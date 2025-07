'Ook duels Nederlands elftal mogelijk naar FOX'

Volgens KNVB-directeur Bert van Oostveen is het heel goed mogelijk dat de wedstrijden van het Nederlands elftal in de toekomst bij het Amerikaanse tv-netwerk Fox op het open net te zien zullen zijn.

"Het is zeker een partij waar wij serieus mee in gesprek zullen gaan als ons contract met SBS6 in 2014 afloopt. Iedereen op de Nederlandse markt komt in aanmerking, maar als Fox met een zender op het open net komt en waarmaakt wat ze belooft, zie ik niet in waarom Oranje niet voor Fox zou kiezen", aldus Van Oostveen zaterdag in De Telegraaf.

Vrijdag werd bekend dat Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Fox toestemming heeft gegeven om een meerderheidsbelang te nemen in Eredivisie Live. Het bedrijf van mediamagnaat Rupert Murdoch verzekerde zich voor de komende 13 jaar van de uitzendrechten van de eredivisie