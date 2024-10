Arne Slot zeer duidelijk: 'Het Nederlands elftal mist hem áltijd als hij niet meedoet'

Arne Slot is enorm onder de indruk van de kwaliteiten van . De landgenoten werken sinds het begin van dit seizoen samen bij Liverpool en de hoofdtrainer is ervan overtuigd dat het Nederlands elftal zijn aanvoerder áltijd zal missen als hij niet van de partij is.

Oranje legde een week geleden op bezoek in Hongarije een moeizame wedstrijd op de mat en mocht uiteindelijk de handen dichtknijpen met een gelijkspel. De formatie van bondscoach Ronald Koeman veroverde dat punt uiteindelijk met z’n tienen, nadat Van Dijk wegens tweemaal geel voortijdig moest vertrekken. Door zijn rode kaart tegen Hongarije ontbrak de aanvoerder in de uitwedstrijd tegen Duitsland. Het Nederlands elftal kwam er in de Allianz Arena in München niet tot nauwelijks aan te pas en liet ook defensief veel steken vallen. Van Dijk werd node gemist, zo klonk de conclusie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Arne Slot laakt Nederlandse media volledig: 'Hoe kan dat in hemelsnaam?'

Slot heeft enkel de eerste helft van de ontmoeting tussen Duitsland en Nederland gezien, maar had ook zónder een minuut gezien te hebben dezelfde conclusie getrokken. “Ik heb de wedstrijd niet eens hoeven zien om te weten dat, in ieder geval naar mijn mening, het Nederlands elftal Virgil van Dijk áltijd zal missen als hij niet meedoet”, zo vertelt de hoofdtrainer van Liverpool in gesprek met Viaplay. Van Dijk is in Nederland nog weleens het mikpunt van kritiek, maar Slot is niets anders dan lovend over de centrale verdediger. “Ik heb hier nu drieënhalve maand met hem gewerkt en dan zie je hoeveel kwaliteiten hij heeft”, zo klinkt het.

In Nederland richten de criticasters van de Liverpool- en Oranje-verdediger zich regelmatig op zijn leiderschap, zowel met als zonder bal. Zo zou Van Dijk te weinig initiatief nemen in de opbouw. Slot is echter van mening dat zijn aanvoerder óók aan de bal veel kwaliteiten heeft. “Met name in Nederland ging het altijd over zijn opbouwende kwaliteiten, waar sommige mensen misschien meer van hadden willen zien. Maar vanaf de eerste dag dat we hier positiespelletjes gingen doen zag ik dat we ons daar geen zorgen over hoefden te maken. Hij is dan de bal ook héél erg goed.”

LEES OOK: John de Wolf vanaf dag één al onder de indruk: 'Ik dacht meteen: we hebben iets bijzonders in huis'

Invloed van Slot

Presentator Koen Weijland van Viaplay constateert dat Van Dijk veelvuldig het middenveld inspeelt. Op de vraag of daarin de invloed van Slot al merkbaar is, wil de trainer zelf geen antwoord geven. “Dan moet ik dingen gaan vergelijken met hoe het was en dat is moeilijk. Ik denk in zijn algemeenheid als je naar mij kijkt, dat van alle centrale verdedigers die ik tot mijn beschikking heb gehad bij verschillende clubs, áltijd gevraagd werd dat ze ballen door de linies speelden en aanvoelden wat het juiste moment was om de bal af te spelen. Met name die timing van wanneer speel je welke bal, wanneer niet en hoe bouw je op tegen twee spitsen of drie spitsen, dat dat altijd goed verzorgd is. Als je dan ook nog een speler hebt die zoveel kwaliteiten heeft als Virgil, dan ziet het er heel snel goed uit”, zo is Slot lovend over de international.

Het Nederlands elftal kan niet zonder Virgil van Dijk Laden... 83.7% Eens 16.3% Oneens 43 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot wil man met 175 duels voor Feyenoord kopen

Een oude bekende van Arne Slot mag dromen van een transfer naar Liverpool.