Van Hanegem sneert plotseling naar ESPN-analist: 'Ga daar niet zitten!'

Willem van Hanegem ergert zich aan het feit dat verschillende oud-voetballers, die zelf nooit de top hebben gehaald, tegenwoordig als analist hun mening mogen geven. De Kromme haalt ESPN-analist Anco Jansen, oud-speler van clubs als FC Emmen en NAC Breda, aan als voorbeeld - zonder overigens zijn naam ook maar te noemen.

Afgelopen week was het Nederlands elftal in menig voetbalpraatprogramma onderwerp van gesprek. Na de teleurstellende vertoningen in de Nations League-duels met Hongarije (1-1) en Duitsland (1-0 verlies) is weinig meer over van de positieve sfeer die heerste na de interlandperiode van september, waarin Oranje won van Bosnië en Herzegovina (5-2) en een verdienstelijk punt pakte tegen de Duitsers (2-2).

In de podcast Willem & Wessel van het Algemeen Dagblad komt de kritiek op bondscoach Ronald Koeman ter sprake. "Ik zag in Nederland van die Schriftgeleerden die zeiden dat er een trainer van 35 of 36 met hele andere ideeën moet komen", bromt Van Hanegem. "Maar ik begrijp niet wat het verschil is, wat moet hij nou doen?", vraagt het Feyenoord-icoon zich af. In plaats van Koeman de schuld te geven, wijst Van Hanegem naar de spelers van het Nederlands elftal, die zélf initiatief hadden moeten tonen om het om te draaien: "Het is gemakzucht. Het meest belangrijke wat er is is dat zij moeten nadenken over wat ze moeten doen", meent de vroegere middenvelder.

Dat Koeman kritiek kan krijgen van analisten als Jansen schiet bij Van Hanegem bovendien in het verkeerde keelgat: "Normaal zitten de grote koppen daar aan tafel. Ja, de wedstrijden waren droevig, verschrikkelijk. Maar dán is het makkelijk. Dan laten ze er eentje zitten, die heeft bij Emmen gespeeld", verwijst Van Hanegem naar Jansen. "En een verslaggever. Dan denk ik: Hoe kom je daar nou bij? Ga daar niet zitten! Laat de grote mensen die daar altijd zitten, zoals Mario Been, uitleggen waar het aan scheelt. Schijtluizen zijn het, het is het makkelijkste wat er is om te ouwehoeren", fulmineert Van Hanegem.

