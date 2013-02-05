Liverpool: "Geen contact gehad met Europol"

Liverpool hoorde nog niets van Europol of een andere organisatie die zich bezighoudt met het bestrijden van matchfixing. Dat heeft een woordvoerder laten weten, in een reactie op het nieuws dat een wedstrijd van de Engelse club 'verdacht' is.

Het zou gaan om de Champions League-groepswedstrijd tegen Debrecen uit 2009. Liverpool won destijds met 1-0 van de Hongaren, door een goal van Dirk Kuyt.

Liverpool benadrukt dat het geen enkele aanwijzing heeft dat de wedstrijd tegen Debrecen 'verkocht' is. "We hebben ook geen enkel contact gehad met Europol of een vergelijkbare organisatie", aldus een woordvoerder van de Engelse topclub.