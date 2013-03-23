Live voetbal 7

Van der Vaart: "Goal was een belangrijk moment"

Roland
23 maart 2013, 00:26

Op de eindstand (3-0) valt weinig aan te merken, maar op het spel van Oranje in de eerste helft tegen Estland wel. In de eerste 45 minuten wist de ploeg van bondscoach Louis van Gaal amper kansen te creëren, met 0-0 als logische ruststand.

"Die eerste helft was moeilijk", zegt Stefan de Vrij, die samen met teamgenoot Bruno Martins Indi centraal achterin stond bij Oranje, in gesprek met FCUpdate.nl. "Estland stond heel compact, de ruimtes waren klein. Wij speelden in een te laag tempo om het ze echt lastig te maken. Daarnaast zochten we te weinig de buitenkanten."

"In balbezit maakten we verkeerde keuzes", vult Kevin Strootman aan. "Op sommige momenten hadden we eerder de vleugelspelers of Robin moeten zoeken. Dat gebeurde te weinig. De tweede helft was beter en 3-0 is nog een prima uitslag."

Dat Oranje het na rust gemakkelijker had, kwam vooral omdat Rafael van der Vaart er in de 47ste minuut 1-0 van maakte. "Die goal was een belangrijk moment, ja", geeft de doelpuntenmaker toe. "Daarna kon Estland het allemaal niet meer belopen. Uiteindelijk win je terecht met 3-0, denk ik. Verder hoeven we niet te veel waarde te hechten aan deze wedstrijd. Al kunnen we er met een goed gevoel op terugkijken."

