Jol: "Krul lag dwars met prachtige reddingen"

heeft opnieuw enkele complimenten gekregen voor zijn werk onder de lat. Na Benfica-coach Jorge Jesus steekt ook manager Martin Jol van Fulham de loftrompet over de doelman van Newcastle United.

Mede door enkele prima reddingen van Krul waren The Magpies zondag voor eigen publiek met 1-0 te sterk voor de Londenaren. "We kregen kansen om op voorsprong te komen, maar Krul lag dwars met een paar prachtige reddingen", verzucht Jol. "Als je je kansen niet benut, moet je er wel voor zorgen dat je de tegenstander ook van scoren afhoudt. Helaas slaagden we daar niet in."

"De spelers van Newcastle verdienen weigerden op te geven en scoorden nog vlak voor tijd. Daar verdienen ze de credits voor."