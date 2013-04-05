Valencia ziet voorzitter per direct vertrekken

Voorzitter Manuel Llorente en vicevoorzitter José Antonio Garcia hebben vrijdag hun functie bij Valencia neergelegd. Dat heeft het duo besloten naar aanleiding van een verschil van mening met de grootaandeelhouder.

"In een gesprek met de eigenaar van de club heb ik te horen gekregen dat Valencia een nieuwe start gaat maken. Ik hoop dat de problemen dan voorbij zijn", aldus Llorente (61), die in 2009 begon aan zijn tweede periode als voorzitter van Valencia.

Om de enorme schuldenlast van de club wat te verzachten, werden de afgelopen jaren sterspelers als David Villa, David Silva en Juan Mata verkocht. Valencia staat momenteel zesde in de Spaanse competitie, wat niet voldoende is om aanspraak te kunnen maken op de miljoenen uit de Champions League.