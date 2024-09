Brugge dingt weer mee naar kampioenschap

Club Brugge heeft zondag goede zaken gedaan in de Belgische competitie. De ploeg van Ryan Donk - die niet in actie kwam - versloeg SC Lokeren in eigen huis met 2-1. De titelstrijd bij onze zuiderburen blijft daardoor met nog drie wedstrijden te spelen ongekend spannend.

Brugge kwam kort voor rust op achterstand door een treffer van Hamdi Harbaoui. Nog vóór de thee zette Maxime Lestienne de ploeg van trainer Juan Carlos Garrido weer op gelijke hoogte. De beslissing viel in de 78ste minuut, toen Lior Refaelov de winnende maakte in het Jan Breydelstadion.

Boubacar Copa maakte dat niet mee. De Ivoriaanse keeper van Lokeren knalde al vroeg in de wedstrijd met zijn hoofd tegen een doelpaal en werd met een zware hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht.

Door de zege stijgt Brugge naar de tweede plek in de Belgische Pro League. Die deelt het met Zulte Waregem. De achterstand op koploper Anderlecht is twee punten.