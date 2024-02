Real Madrid wint doelpuntrijk van Valladolid

Ondanks een tegenvallende start heeft Real Madrid zaterdag drie punten veroverd in La Liga. De Koninklijke was in het eigen Estadio Santiago Bernabéu met 4-3 te sterk voor Real Valladolid en zette nummer drie Atletico Madrid daarmee op negen punten achterstand. Atletico bezoekt later op de avond nog wel Deportivo.

Valladolid mocht aanvankelijk hopen op een stunt. De ploeg kwam in de achtste minuut op voorsprong. Na geklungel in de Madrileense defensie onderschepte Óscar González de bal en schoot de 0-1 binnen.

Real stelde echter orde op zaken. Via de voet van Valladolid-speler Marc Valiente maakte Angel Di Maria in de 26ste minuut gelijk. Zes minuten later zorgde Cristiano Ronaldo op aangeven van Di Maria koppend voor de 2-1.

Vervolgens leek een monsterzege in de maak, maar in de 35ste minuut kwam Valladolid verrassend terug tot 2-2. Javi Guerra was daarvoor verantwoordelijk. In de tweede helft nam Real Madrid alsnog afstand van de bezoekers. Kaka maakte al snel de 3-2, in de zeventigste minuut tekende Ronaldo voor de 4-2.

Lluis Sastre eiste op formidabele wijze het slotakkoord voor zich op. De Spaanse invaller bepaalde met een volley van 25 meter de eindstand in Madrid op 4-3.