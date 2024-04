Heracles 'gaat brainstormen' na besluit gemeente

Heracles Almelo kreeg dinsdag goed nieuws te horen van de gemeenteraad, want de raad stemde in met een plan dat cruciaal was voor de voortgang van de bouw van een nieuw stadion. Er mogen winkels komen in het nieuwe complex, maar de raad stelde wel enkele voorwaarden. Met deze voorwaarden moet de club nu aan de slag.

Zo is onder meer bepaald dat er maximaal één supermarkt mag komen in het complex. Dat is een tegenvallertje, zegt commercieel directeur Rob Toussaint. "Dat is niet alleen een partij met een substantieel bovengemiddelde huur maar ook een trafficmaker en een extra waarde voor de vastgoedportefeuille, wat tot financiële consequenties in de businesscase leidt. Het is dus niet volledig wat wij gevraagd hadden. We gaan nu brainstormen hoe we het in kunnen vullen, en investeerder Wyckerveste legt de lijnen naar haar contacten verder uit. Dat hopen we op korte termijn samen op te lossen zodat ons stadion er zo snel mogelijk kan komen."

Heracles Almelo hoopt al jaren op een nieuw stadion. Voorzitter Jan Smit liet zelfs weten dat hij zou opstappen als de gemeente geen medewerking zou verlenen.