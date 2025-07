Barça en Real treffen elkaar in oktober en maart

FC Barcelona trapt het nieuwe seizoen in Spanje af met een thuiswedstrijd tegen Levante. De titelverdediger zal de bal laten rollen in het weekend van 17 augustus. Aartsrivaal Real Madrid start eveneens voor eigen publiek. Real Betis is de opponent.

De eerste Clásico staat in het weekend van 26 oktober op de kalender. Barça zal Real dan in Camp Nou ontvangen. De kraker tussen de twee Spaanse grootmachten in Estadio Santiago Bernabéu zal in het weekend van 22 maart worden afgewerkt.

Op de laatste speeldag staan er zowaar twee duels tussen clubs uit Barcelona en Madrid op het programma. Barça gaat dan op bezoek bij Atletico Madrid, terwijl Real op eigen veld tegen Espanyol in actie komt.

Barça behaalde afgelopen seizoen liefst 100 punten uit 38 competitieduels. Real eindigde als tweede met 15 punten minder.

Het programma voor de eerste speelronde in Spanje:

Barcelona - Levante

Real Madrid - Real Betis

Valencia - Malaga

Sevilla - Atletico Madrid

Real Sociedad - Getafe

Osasuna - Granada

Real Valladolid - Athletic Bilbao

Celta de Vigo - Espanyol

Rayo Vallecano - Elche

Almeria - Villarreal