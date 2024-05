Alderweireld: "Spartak geen misselijke club"

wijst een transfer naar Spartak Moskou zeker niet op voorhand af. In De Telegraaf laat de 24-jarige centrale verdediger weten dat hij zeker om de tafel wil met de Russische club, als deze een akkoord weet te bereiken met Ajax.

Naar verluidt heeft Spartak een bod van ongeveer zeven miljoen euro uitgebracht op Alderweireld. De verdediger wacht vooralsnog af of beide clubs er uit komen, maar is enthousiast. "Ik heb altijd gezegd dat ik elke optie heel serieus zal bekijken. Ik zeg op voorhand zeker geen nee, maar ook nog geen ja. Het hangt van de aanbieding af."

Financieel zal die aanbieding sowieso dik in orde zijn, want in Moskou valt een goede boterham te verdienen. "Wie me kent, weet dat ik nooit alleen voor het geld zal kiezen, maar er kan een totaalplaatje voorbij komen, dat je gewoonweg niet kun weigeren", stelt Alderweireld. "En Spartak is natuurlijk geen misselijke club. Via Daley Blinds telefoon heb ik op de ‘ping’ al contact gehad met Aras Özbiliz. Hij kan me informeren over de Russische competitie en Spartak. Ik zal zeker met de club gaan praten."

Spartak Moskou is momenteel koploper van de Russische competitie.