Chelsea legt talent voor vijf jaar vast

heeft een vijfjarig contract getekend bij Chelsea, zo meldt SkySports. De Engelse jeugdinternational kwam vorig seizoen op huurbasis uit voor Watford en maakt nu weer onderdeel uit van de selectie van The Blues. Het achttienjarige talent kan zowel in de achterhoede als op het middenveld uit de voeten, wat ook geldt voor ploeggenoot en Nederlander Nathan Aké.

Chelsea-manager José Mourinho is zeer positief over de voetballende kwaliteiten van de jongeling: "Hij is een zeer, zeer goede speler, die mij zeer kan bekoren. Ik ben onder de indruk van hem. Hij is een echte Chelsea-speler."

Voor Chalobah voelt het contract als een enorme vertrouwensboost: "Het is geweldig voor mij dat Chelsea mij zo'n contract aanbiedt. Ik denk me goed ontwikkeld te hebben als speler, maar ik besef dat ik nog veel moet leren om mijn plaats af te dwingen in het team van Chelsea."

De jonge Engelsman is van mening dat zijn periode bij Watford hem goed heeft gedaan. Chalobah is duidelijk dankbaar voor zijn lange contract bij de Londenaren: '"Ik wil alle trainers bedanken die me geholpen hebben in mijn Chelsea-tijd."