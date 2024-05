Liverpool-eigenaar: "We laten Suarez niet gaan"

De soap rond Luis Suarez krijgt vrijwel dagelijks een nieuw hoofdstuk. Ditmaal is het John W Henry, de eigenaar van Liverpool, die voor reuring zorgt. In de Britse krant The Telegraph stelt hij dat Suarez een transfer op zijn buik kan schrijven.

"We gaan Luis niet verkopen", is de duidelijke taal van de clubeigenaar. "Om sportieve redenen, we kijken niet naar financiën. Op dit moment, zo laat in de transferperiode, gaat het ons niet meer lukken om een vervanger te vinden. Om die reden kunnen we hem om sportieve redenen niet verkopen, zeker niet aan Arsenal. Dat heb ik in een persoonlijk gesprek laten weten aan Arsenal-directeur Ivan Gazidis, maar vooralsnog lijkt het ze niet af te remmen. Ik ben dus benieuwd wat hun volgende bod wordt."

Wat Arsenal ook gaat bieden, Liverpool zal Suarez volgens Henry niet laten gaan. "We spelen komend seizoen geen Europees voetbal en zijn al een tijdje niet actief geweest in de Champions League. Om dan een speler als Suarez te verkopen aan een directe concurrent voor een Champions League-ticket, zou ridicuul zijn. Welk bod we ook krijgen, we laten Suarez niet gaan. Hopelijk komt deze boodschap over."