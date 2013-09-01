Mokhtar op weg naar Twente en niet in PEC-selectie

Zondagmorgen werd bekend dat FC Twente al een bod op neerlegde bij PEC Zwolle. De Stentor maakt iets later bekend dat Mokhtar zijn laatste wedstrijd voor de Zwollenaren al gespeeld zou hebben. De buitenspeler uit Utrecht zit niet bij de wedstrijdselectie van PEC en heeft toestemming om zich in Twente te melden voor een medische keuring.

Mokhtar stond al een tijdje in de belangstelling van de tukkers. Vlak voor het verstrijken van de transfermarkt slaat Twente dus toe. Dit uiteraard nog onder voorbehoud, aangezien de aanvaller eerst nog door de medische keuring moet komen in Enschede. Gerard Nijkamp, de technisch directeur van PEC, heeft inmiddels een akkoord bevestigt. Het zou gaan om een vierjarig contract.

Zwolle is overigens al op zoek naar een vervanger. FOX Sports gaf in aanloop naar de wedstrijd tussen PEC en FC Utrecht aan dat de Blauwvingers al gebeld zouden hebben met een vervanger. MVV-speler Leroy Labylle lijkt een voorname kandidaat. Hij is echter niet de enige speler op het lijstje van PEC. De Zwollenaren zouden nog twee andere opties hebben. Mochten deze opties niet resulteren in een transfer, dan zal PEC het gaan doen met de huidige selectie.

De ploeg van trainer Ron Jans zal het in eigen stadion zonder Mokhtar opnemen tegen FC Utrecht, om 14.30 uur.