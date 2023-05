Casillas gaat niet uit van vertrek bij Real Madrid

Iker Casillas lijkt het seizoen bij Real Madrid af te maken. De 32-jarige keeper moet bij De Koninklijke Diego López voor zich dulden en daarom sluiten diverse media een winters vertrek van Casillas uit Madrid niet uit. Volgens de Spaanse televisiezender Cuatro heeft de 150-voudig Spaans international vrijdag, voor het WK-kwalificatieduel met Wit-Rusland (2-1 winst), echter tegen collega-doelman Pepe Reina gezegd dat daar geen sprake van is.

Casillas en Reina bepraatten de situatie tijdens de warming-up en Cuatro heeft, aan de hand van liplezers, een transcript van dat gesprek weten op te stellen. "Volgens mij is het ook weer niet zo slecht. Hoeveel wedstrijden ga je spelen? Tien, twaalf?", zou Reina hebben gevraagd aan Casillas, doelend op het feit dat laatstgenoemde in de Champions League wel de voorkeur krijgt van coach Carlo Ancelotti. "Al blijft het uiteindelijk toch een teleurstellend seizoen. Dus je vertrekt, aangezien je maximaal tien tot twaalf duels gaat spelen?"

"Ja, maar of ik nu ga vertrekken?. Dat denk ik niet, vriend. Bovendien mag ik ook nog in de Copa del Rey opdraven", antwoordde Casillas cynisch. Overigens was hij in de interland tegen Wit-Rusland, net als Reina, ook al reserve. Bondscoach Vicente Del Bosque gaf de voorkeur aan Víctor Valdés. Met de sluitpost van FC Barcelona onder de lat werd een benauwde 2-1 zege geboekt.