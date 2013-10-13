Debutant Bijker sluit aan bij selectie Jong Oranje

is toegevoegd aan de selectie van Jong Oranje voor de oefeninterland tegen Oostenrijk. De verdediger van SC Cambuur komt over van het Nederlands beloftenelftal dat momenteel een oefentoernooi in eigen land speelt.

Voor de 20-jarige Bijker, die Dico Koppers van FC Twente vervangt, is het de eerste keer dat hij bij Jong Oranje mag aansluiten. Hij werd in het loop van het vorige seizoen de vaste linksback bij Cambuur. Met de Friese club werd hij uiteindelijk kampioen van de Jupiler League.

De interland tegen Jong Oostenrijk vindt maandag plaats in De Adelaarshorst in Deventer. De aftrap is om 18.30 uur.