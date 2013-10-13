Live voetbal

Debutant Bijker sluit aan bij selectie Jong Oranje

13 oktober 2013, 10:37   Bijgewerkt: 11:21

Lucas Bijker is toegevoegd aan de selectie van Jong Oranje voor de oefeninterland tegen Oostenrijk. De verdediger van SC Cambuur komt over van het Nederlands beloftenelftal dat momenteel een oefentoernooi in eigen land speelt.

Voor de 20-jarige Bijker, die Dico Koppers van FC Twente vervangt, is het de eerste keer dat hij bij Jong Oranje mag aansluiten. Hij werd in het loop van het vorige seizoen de vaste linksback bij Cambuur. Met de Friese club werd hij uiteindelijk kampioen van de Jupiler League.

De interland tegen Jong Oostenrijk vindt maandag plaats in De Adelaarshorst in Deventer. De aftrap is om 18.30 uur.

0 reacties

Lucas Bijker

Lucas Bijker
Leeftijd: 32 jaar (4 mrt. 1993)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Ethnikos Achna
24
3
2022/2023
Mechelen
4
0
2021/2022
Mechelen
27
0
2020/2021
Mechelen
32
0

