Van den Brom wint met Anderlecht bij Been

Anderlecht heeft het puntenverlies van titelrivalen Standard Luik en Club Brugge optimaal afgestraft. De ploeg van trainer John van den Brom won de uitwedstrijd tegen Racing Genk: 0-1. Chancel Mbemba werd in de 78e minuut matchwinner.

Genk, de werkgever van trainer Mario Been, moest al vroeg met tien man verder. Kara Mbodji kreeg in de negende minuut een directe rode kaart voor een woeste overtreding op Frank Acheampong. Bij de bezoekers kwam oud-Ajacied Demy de Zeeuw de volledige wedstrijd in actie.

Anderlecht stijgt door de overwinning naar de derde plaats, op drie punten van leider Standard. Genk had bij een zege de koppositie overgenomen, maar blijft nu tweede staan, met een punt meer dan de Brusselaars.