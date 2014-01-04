Cambuur hoopt Anco Jansen snel te presenteren

SC Cambuur is in de zoektocht naar de broodnodige offensieve aanwinst terechtgekomen bij De Graafschap. De Friese club uit de Eredivisie heeft bij de club uit Doetinchem een bod op Anco Jansen neergelegd. De transfer kan dit weekeinde al rondkomen, meldt algemeen directeur Gerald van den Belt.

"De bal ligt bij De Graafschap, maandag hoop ik Jansen mee te nemen in het vliegtuig naar het trainingskamp in Portugal”, aldus Van den Belt tegenover het Friesch Dagblad. SC Cambuur maakte een prima indruk in de eerste seizoenshelft, maar mist iemand met dreiging voorin. De ploeg uit Leeuwarden scoorde dan ook nog maar zestien keer in de Eredivisie.

Volgens Van den Belt heeft Jansen, die in de eerste seizoenshelft zes keer scoorde voor de Superboeren, zijn ja-woord al gegeven. "We hebben met De Graafschap gesproken en ook met Anco Jansen zelf. Hij heeft gezegd graag naar Cambuur te willen komen. Wat ons betreft doen we snel zaken met De Graafschap en dan kan het bij wijze van spreken in een uur geregeld zijn. We zullen ons spelersfonds gebruiken voor de transfersom, dus dat is ook geen probleem.”

Jansen was afgelopen zomer nog dicht bij een transfer naar Celtic. Cambuur wil snel zaken doen, omdat ook NAC Breda en Roda JC een oogje hebben op de spits.