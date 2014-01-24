Live voetbal

Zeefuik wijst Cambuur af: "Wil hier mijn kans pakken"

24 januari 2014, 09:46
0 reacties
Photo of Roland
Roland | Redacteur

Género Zeefuik maakt het seizoen gewoon af bij FC Groningen. De spits staat in de belangstelling van SC Cambuur, maar heeft geen interesse in een overstap. Dat zegt Zeefuik in gesprek met RTV Noord. "Ik heb ook gehoord dat Cambuur interesse in mij heeft, maar ik heb direct aangegeven dat ik niet wil."

Mede door blessures kwam Zeefuik dit seizoen pas tijdens vijf competitieduels in actie voor FC Groningen. De spits, die in deze vijf duels drie keer scoorde, ziet echter voldoende perspectief voor zichzelf. "Ik wil hier mijn kans pakken en laten zien wat ik kan en dat is ook de reden dat ik niet naar SC Cambuur wil. Of ik erop vertrouw dat ik hier bij FC Groningen een kans krijg? Ja natuurlijk, want anders was ik wel naar Cambuur gegaan."

Afgelopen zaterdag, tegen RKC Waalwijk (1-1), bleef Zeefuik negentig minuten op de bank. Michael de Leeuw stond in de punt van de aanval, het Groningse talent Richairo Zivkovic mocht in de slotfase invallen.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Youri Regeer Ajax FC Utrecht

Rampzalige dag voor Ajax: Amsterdammers zakken naar plek vijf

  • zo 10 mei, 18:43
  • 10 mei 18:43
  • 13
Jeremiah St Juste

St. Juste krijgt de volle laag na respectloos gedrag: 'Feyenoord, grijp in'

  • zo 3 mei, 20:39
  • 3 mei 20:39
  • 13
Feyenoord

Feyenoord gaat de Champions League in, ondanks zwakke vertoning tegen AZ

  • zo 10 mei, 18:42
  • 10 mei 18:42
  • 12
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

G. Zeefuik

G. Zeefuik
Leeftijd: 36 jaar (5 apr. 1990)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws