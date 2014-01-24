Zeefuik wijst Cambuur af: "Wil hier mijn kans pakken"

Género Zeefuik maakt het seizoen gewoon af bij FC Groningen. De spits staat in de belangstelling van SC Cambuur, maar heeft geen interesse in een overstap. Dat zegt Zeefuik in gesprek met RTV Noord. "Ik heb ook gehoord dat Cambuur interesse in mij heeft, maar ik heb direct aangegeven dat ik niet wil."

Mede door blessures kwam Zeefuik dit seizoen pas tijdens vijf competitieduels in actie voor FC Groningen. De spits, die in deze vijf duels drie keer scoorde, ziet echter voldoende perspectief voor zichzelf. "Ik wil hier mijn kans pakken en laten zien wat ik kan en dat is ook de reden dat ik niet naar SC Cambuur wil. Of ik erop vertrouw dat ik hier bij FC Groningen een kans krijg? Ja natuurlijk, want anders was ik wel naar Cambuur gegaan."

Afgelopen zaterdag, tegen RKC Waalwijk (1-1), bleef Zeefuik negentig minuten op de bank. Michael de Leeuw stond in de punt van de aanval, het Groningse talent Richairo Zivkovic mocht in de slotfase invallen.