Live voetbal 1

Teruglezen: zo pakte Ajax de volle buit in Almelo

11 april 2026, 22:59
HERAJA
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

In speelronde 29 van de Eredivisie gaat Ajax vanavond op bezoek bij hekkensluiter Heracles Almelo. Na de thuisnederlaag tegen FC Twente van afgelopen weekend kunnen de Amsterdammers zich geen enkele misstap meer veroorloven, wil men nog meedoen om de felbegeerde tweede plaats die recht geeft op een Champions League-ticket. Heracles heeft ondertussen niets minder dan een wonder nodig om rechtstreekse degradatie te voorkomen; met nog vijf wedstrijden te gaan bedraagt de achterstand op de 'veilige' vijftiende plaats maar liefst acht punten. Wie grijpt vanavond een broodnodige zege? Om 21.00 uur gaat de bal rollen in het Erve Asito, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Heracles Almelo - Ajax.

LIVE Eredivisie: Heracles Almelo - Ajax

Sorteer op:

23m geleden

23:00

Einde liveblog

Daarmee komt ook dit liveblog ten einde. Bedankt voor het meelezen en alvast een goede nachtrust gewenst!

26m geleden

22:58

AFGELOPEN!

En dan vindt Van de Kerkhof het mooi geweest en zit het erop. Ajax verslaat Heracles met 0-3 en blijft zo in het spoor van FC Twente, dat gisteren al van FC Volendam won (2-1). De Tukkers staan nu vierde met 53 punten uit 30 wedstrijden, Ajax heeft twee punten minder. De nummers twee (Feyenoord met 54 punten) en drie (NEC met 53 punten) staan morgen bovendien nog tegenover elkaar in Nijmegen. 

29m geleden

22:55

90+5' - Redding Paes (0-3)

Ook een eretreffer lijkt er niet in te zitten voor Heracles. Een afstandsschot wordt door Paes uit de hoek getikt, de aansluitende corner levert ook niets op. 

33m geleden

22:50

90+1' - Schot Engels (0-3)

Kansje voor Heracles nog, maar Engels schiet 'm voorlangs. 

34m geleden

22:50

90+1' - Lange blessuretijd (0-3)

Er komen mede door de VAR-ingreep bij de rode kaart van Tomiyasu zes minuten blessuretijd bij, die zijn inmiddels ingegaan.

34m geleden

22:50

38m geleden

22:46

🔄86' - Nog een wissel bij Ajax (0-3)

Ook Godts gaat er nog uit bij Ajax, in zijn plaats mag Aaron Bouwman het duel uitspelen.

41m geleden

22:43

🔄84' - Dubbele wissel Ajax (0-3)

Berghuis en Gloukh mogen gaan zitten, in hun plaatsen komen Edvardsen en Steur er nog in. De aanvoerdersband gaat nu naar Weghorst.

43m geleden

22:40

80' - In de muur (0-3)

De vrije trap die volgt wordt door Zeefuik in de muur geschoten.

45m geleden

22:39

🟥79' - Rood voor Tomiyasu! (0-3)

Van de Kerkhof trekt zijn gele kaart in en toont Tomiyasu inderdaad alsnog direct rood! Ajax moet het duel met tien man uitspelen.

1u geleden

22:37

78' - Van de Kerkhof naar het scherm (0-3)

Van de Kerkhof houdt de vrije trap tegen en wordt dan naar de kant geroepen om de beelden zélf terug te kijken. Dat lijkt geen goed nieuws voor Tomiyasu en Ajax...

1u geleden

22:36

🟨76' - Geel Tomiyasu (0-3)

Zeefuik lijkt op het doel af te kunnen maar wordt door Tomiyasu uit balans gebracht. Geel, zegt Van de Kerkhof, waar het thuispubliek rood wil zien. De VAR buigt zich over de beelden, was Zeefuik nou doorgebroken of niet?

1u geleden

22:34

🟨75' - Geel Cestic (0-3)

Heracles-invaller Cestic heeft het eerste geel van de avond gekregen.

1u geleden

22:33

74' - Schot Mirani (0-3)

Ajax krijgt een corner niet uit de zestien gewerkt, uiteindelijk komt Mirani tot een schot met links maar dat gaat naast.

1u geleden

22:32

72' - Dramatisch schot Ould-Chikh (0-3)

Ould-Chikh probeert het van afstand maar mikt de bal zó huizenhoog over dat het thuispubliek cynisch begint te klappen. Het houdt niet over wat Heracles vandaag laat zien.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
17 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
2 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

CG
Net binnen

Meer nieuws

Heracles - Ajax

Heracles Almelo
0 - 3
Ajax
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Volendam
30
-19
28
15
Excelsior
29
-20
27
16
Telstar
30
-13
27
17
NAC
29
-21
24
18
Heracles
29
-40
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws