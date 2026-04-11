Teruglezen: zo pakte Ajax de volle buit in Almelo

En dan vindt Van de Kerkhof het mooi geweest en zit het erop. Ajax verslaat Heracles met 0-3 en blijft zo in het spoor van FC Twente, dat gisteren al van FC Volendam won (2-1). De Tukkers staan nu vierde met 53 punten uit 30 wedstrijden, Ajax heeft twee punten minder. De nummers twee (Feyenoord met 54 punten) en drie (NEC met 53 punten) staan morgen bovendien nog tegenover elkaar in Nijmegen.