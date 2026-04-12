Ajax toont belangstelling voor Martim Ribeiro van Sporting CP, zo meldt Ajax Showtime. De jonge spits, die door het medium wordt omschreven als 'toptalent', viert later deze maand zijn zestiende verjaardag.

Ribeiro is een rechtsbenige spits die bij Sporting in de Onder-17 speelt. Daarnaast is hij international van Portugal Onder-17, voor dat elftal maakte hij in elf interlands vier doelpunten. Ajax Showtime weet te melden dat Ribeiro bij Sporting nog geen profcontract heeft, waardoor Ajax komende zomer zou willen toeslaan.

Artikel gaat verder onder video

De mogelijke komst van Ribeiro past volgens het medium in de strategie van Ajax om talentvolle spelers uit het buitenland te halen. In dat kader versterkte de club zich afgelopen zomer onder meer Eloi Gómez Saus (16) van FC Barcelona en Marvyn Muzungu (18) van AJ Auxerre. In de winterstop werd buitenspeler Samary Kone (16) overgenomen van Anderlecht.

Eerder deze week werd bovendien bekend dat Ajax 'sterke interesse' toont in aanvaller Adam Ayari (18), die in de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain actief is, maar bij de Champions League-houder over een aflopend contract beschikt.