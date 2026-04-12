Ajax toont belangstelling voor Martim Ribeiro van Sporting CP, zo meldt Ajax Showtime. De jonge spits, die door het medium wordt omschreven als 'toptalent', viert later deze maand zijn zestiende verjaardag.
Ribeiro is een rechtsbenige spits die bij Sporting in de Onder-17 speelt. Daarnaast is hij international van Portugal Onder-17, voor dat elftal maakte hij in elf interlands vier doelpunten. Ajax Showtime weet te melden dat Ribeiro bij Sporting nog geen profcontract heeft, waardoor Ajax komende zomer zou willen toeslaan.
De mogelijke komst van Ribeiro past volgens het medium in de strategie van Ajax om talentvolle spelers uit het buitenland te halen. In dat kader versterkte de club zich afgelopen zomer onder meer Eloi Gómez Saus (16) van FC Barcelona en Marvyn Muzungu (18) van AJ Auxerre. In de winterstop werd buitenspeler Samary Kone (16) overgenomen van Anderlecht.
Eerder deze week werd bovendien bekend dat Ajax 'sterke interesse' toont in aanvaller Adam Ayari (18), die in de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain actief is, maar bij de Champions League-houder over een aflopend contract beschikt.
Ajax moet te vaak jochies halen van 18 jaar of jonger. Wat het grootste nadeel hiervan blijft is dat zij vaak voor hun 22e jaar weer weg zijn. Ajax zal haast niet een speler galen van 24 jaar die voor minimaal vijf jaar doet tekenen tot zijn 29e jaar. Geen wonder dat Ajax niet doet aansluiten bij de Europese subtop bij de beste 18 met een aanhoudende 15e plaats op de coëficiencielijst aangezien dat niet meer zal gaan gebeuren. In de tijd van Louis van Gaal stond Ajax rond de 14e plaats, voorlopig dat dit niet meer gehaald zal worden als spelers bij Ajax onder hun 22 jaar steeds weggekocht worden, steeds dat Ajax wéér van onder af aan moet beginnen. Niet voor niets blijft Ajax nog steeds tussen de 28e en 40e plaats in Europa hangen!!
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ajax moet te vaak jochies halen van 18 jaar of jonger. Wat het grootste nadeel hiervan blijft is dat zij vaak voor hun 22e jaar weer weg zijn. Ajax zal haast niet een speler galen van 24 jaar die voor minimaal vijf jaar doet tekenen tot zijn 29e jaar. Geen wonder dat Ajax niet doet aansluiten bij de Europese subtop bij de beste 18 met een aanhoudende 15e plaats op de coëficiencielijst aangezien dat niet meer zal gaan gebeuren. In de tijd van Louis van Gaal stond Ajax rond de 14e plaats, voorlopig dat dit niet meer gehaald zal worden als spelers bij Ajax onder hun 22 jaar steeds weggekocht worden, steeds dat Ajax wéér van onder af aan moet beginnen. Niet voor niets blijft Ajax nog steeds tussen de 28e en 40e plaats in Europa hangen!!