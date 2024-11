KNVB klopt aan bij UEFA om 'middagduels'

De KNVB doet er alles aan om te voorkomen dat de competitiewedstrijden die verplaatst zijn naar 2 en 3 april, in de middag afgewerkt moeten worden. In verband met de nucleaire top in Den Haag zijn vijf eredivisieduels verzet naar deze woensdag en donderdag, maar op deze dagen staat ook Champions League- en Europa League-voetbal op het programma. De reglementen van de UEFA schrijven voor dat nationaal voetbal in dat geval afgelopen moet zijn, voordat de internationale wedstrijden beginnen.

Om deze reden zijn de wedstrijden in de Eredivisie op 2 en 3 april vooralsnog gepland voor 15.45 uur, een tijdstip waar de betreffende clubs niet blij mee zijn. Gijs de Jong, de competitiemanager van de KNVB, heeft nu bij de UEFA een verzoek tot dispensatie ingediend. Hij heeft bij zijn collega Giorgio Marchetti van de Europese voetbalbond aangevraagd of de eredivisieduels om 20.00 uur gespeeld mogen worden, bevestigt de KNVB.

Het gaat om de wedstrijden Heracles-Feyenoord, FC Twente-ADO Den Haag, FC Utrecht-Cambuur, Go Ahead Eagles-NAC en RKC-Ajax. De eerste vier duels staan nu gepland voor 2 april, RKC-Ajax is op 3 april.