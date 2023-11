Inter en Napoli scoren niet, Fiorentina dankt Cuadrado

Internazionale en Napoli speelden zaterdagavond een leuke topper in de Serie A, maar doelpunten vielen er desondanks niet te bejubelen. De wedstrijd in het Stadio Giuseppe Meazza in Milaan eindigde in een 0-0 gelijkspel.

Voor coaches Rafael Benitez (Napoli) en Walter Mazzarri (Inter) betekende het een weerzien met hun oud-werkgevers. Waar Mazzarri tussen oktober 2009 en mei 2013 uitstekend werk verrichte in Napels - zo leidde hij de ploeg in 2012 naar de winst van de Coppa Italia - stelde Benitez in 2010 teleur met Inter. Binnen een half jaar stond de Spanjaard weer op straat.

Het lukte Benitez niet om zich te revancheren voor dat ontslag, al had zijn team vanavond wel het betere van het spel tegen Inter. José Callejón kreeg in de veertiende minuut een uitstekende kans om dat in de score uit te drukken. Op aangeven van oud-PSV'er Dries Mertens schoot hij rakelings naast. In de slotfase was ook Gökhan Inler dicht bij de 0-1. Nadat de Zwitser zich knap ontdeed van Andrea Ranocchia raakte hij de paal.

Zodoende bleef het 0-0 in Milaan. Domper voor Napoli was het uitvallen van Gonzalo Higuain vlak voor tijd. De Argentijnse spits moest het veld per brancard verlaten na een tackle van Marco Andreolli. Het is voor de Napolitanen te hopen dat de schade meevalt, aangezien ze volgende week in Rome met Fiorentina strijden om de winst van de Coppa Italia. De tegenstander uit Florence kende eerder op de avond geen problemen in de uitwedstrijd tegen laagvlieger Bologna. De equipe van trainer Vincenzo Montella zegevierde met 0-3 in de Derby dell'Appennino.

De Toscanen kwamen in de 22ste minuut op voorsprong dankzij smaakmaker Juan Cuadrado. De behendige Colombiaan, geschorst voor de bekerfinale, kwam voor zijn tegenstander en schoot de bal op aangeven van Joaquin met rechts in de verre hoek. Ruim tien minuten later tekende Josip Ilicic met een van richting veranderd afstandsschot voor de 0-2. Fiorentina was ook daarna heer en meester, maar pas in de slotfase viel het derde doelpunt te noteren. Dat was wel een heel fraaie; Cuadrado legde met een pegel van afstand de eindscore vast op 0-3.

Fiorentina verstevigt met de winst de vierde plaats in de Serie A. De voorsprong op nummer vijf Inter bedraagt nu vier punten. De achterstand op Napoli, dat derde staat, is met acht punten wel fors. Napoli is al zo goed als zeker van de derde plaats, goed voor een plek in de laatste voorronde van de Champions League, aangezien er nog drie wedstrijden te spelen zijn in de Italiaanse competitie. Het verschil van zestien punten met nummer twee AS Roma is niet meer te overbruggen.