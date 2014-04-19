Live voetbal

Roma in gelijkopgaande strijd naar zege op Fiorentina

Koen
19 april 2014, 23:10

AS Roma heeft er vanavond (zaterdag) voor gezorgd dat Juventus volgende week nog niet het landskampioenschap kan binnenslepen in de Serie A. De Giallorossi trokken op bezoek bij Fiorentina aan het langste einde, in een wedstrijd die beide kanten op kon gaan: 0-1.

In het Stadio Artemio Franchi ontvouwde zich een aantrekkelijke openingsfase, met kansen over en weer. Met name Gervinho grossierde in het missen van grote kansen. Na een klein half uur spelen was het wel raak. Radja Nainggolan, de Belgische winteraanwinst van Roma, profiteerde van een goed passje van Adem Ljajic en zorgde al glijdend zijn tweede seizoenstreffer bij Roma.

Het zou het winnende doelpunt voor de ploeg van coach Rudi Garcia betekenen. Dit tot woede van de Fiorentina-fans, aangezien zij het niet eens waren met de dienstdoende arbiter, toen hij niet floot voor een vermeende handsbal van Francesco Totti.

Dankzij de zege verkleinen de Romeinen de achterstand op lijstaanvoerder Juventus weer tot acht punten. Nummer drie Napoli speelde met 1-1 gelijk en kan Roma daardoor in theorie niet meer evenaren. De hoofdstedelingen zijn daardoor zeker van Champions League-voetbal. Fiorentina lijkt met haar stevige vierde plaats nog altijd zeker te zijn van een Europees ticket.

Radja Nainggolan

Radja Nainggolan riskeert gevangenisstraf van liefst vijf jaar

  • vr 31 oktober, 07:46
  • 31 okt. 07:46
