Vermeer op zijn hoede: "PEC deed niet veel voor ons onder"

Als grote favoriet begint Ajax zondag aan de finale van de KNVB Beker. De koploper treft in de Kuip middenmoter PEC Zwolle, dat voor het eerst in de clubgeschiedenis een hoofdprijs kan winnen. Doelman beseft dat Ajax het aan zijn stand verplicht is om te winnen, maar waakt voor onderschatting.

Vermeer, dit seizoen de vaste eerste keeper van Ajax in de KNVB Beker, verwacht een open wedstrijd. "Het gaat natuurlijk over één wedstrijd, PEC Zwolle wil deze wedstrijd ook heel graag winnen. Ik denk dat wij de bovenliggende partij zullen zijn, maar als je naar de afgelopen twee competitiewedstrijden kijkt, heeft Zwolle niet veel voor ons ondergedaan. PEC wilde in deze wedstrijden ook gewoon voetballen, ik denk dat het een wedstrijd is die twee kanten op kan gaan", zegt de international in een interview op de site van de Amsterdamse club.

In de competitie won Ajax thuis moeizaam met 2-1 van PEC, in Zwolle werd het 1-1. Mocht het in de Kuip weer gelijk worden, dan moeten strafschoppen de beslissing brengen. Met Vermeer heeft Ajax daarvoor een specialist in huis, hij stopte bijna de helft van alle strafschoppen die tegen hem genomen werden. Ook in de halve finale tegen AZ bracht hij redding. Toch hoopt de keeper niet dat het uitloopt op penalty's. "Zeker niet, we willen binnen negentig minuten winnen. Dat is een stuk beter dan wanneer we nog penalty's moeten gaan nemen."