Alireza Jahanbaksh gaat met Iran naar het WK. De buitenspeler van NEC behoort tot de 23-koppige selectie van bondscoach Carlos Queiroz.

De afgelopen weken verbleef Iran in Oostenrijk voor een trainingskamp. De ploeg van de Portugese keuzeheer speelde drie oefeninterlands. De 20-jarige Jahanbakhsh kwam in twee daarvan als invaller in actie.

Iran speelt op het WK in poule F met Argentinië, Bosnië en Nigeria.