Valencia verlengt tot medio 2017 bij Manchester United

Juan Antonio Valencia heeft zaterdag zijn handtekening gezet onder een nieuwe contract bij Manchester United. De Ecuadoriaan staat nu tot de zomer van 2017 onder contract op Old Trafford, met een optie voor nog een seizoen.

Valencia maakte in augustus 2009 zijn debuut voor The Red Devils. Sindsdien kwam hij tot 191 optredens en 21 doelpunten. Assistent-manager Ryan Giggs is verheugd met de verlenging van de vleugelaanvaller. "Antonio is al sinds zijn komst in 2009 van grote waarde voor de ploeg. Hij is sterk, snel en beweeglijk. Bovendien heeft hij een uitstekende mentaliteit."

Ook Valencia zelf is blij zijn toekomst aan Manchester United te mogen verbinden. "Spelen voor Manchester United is als een droom die uitkomt. Ik was de eerste Ecuadoriaan die de Premier League wist te winnen. Voor de toekomst kijk ik er erg naar uit met Louis van Gaal samen te werken. Het teamgevoel is uitstekend en ik kijk ernaar uit weer prijzen te gaan winnen."

Valencia is op dit moment met Ecuador actief op het WK. Na twee wedstrijden staat de ploeg op drie punten en heeft het nog altijd uitzicht op plaatsing voor de achtste finales.