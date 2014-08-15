Ajax hoopt Eto'o te verleiden met ultieme aanbieding

Ajax blijft hopen dat Samuel Eto'o dit seizoen zal aansluiten bij de selectie van trainer Frank de Boer. De kampioen van de Eredivisie is bereid om ver te gaan om de spits vast te leggen. Directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft volgens De Telegraaf een ultiem salarisbod neergelegd bij de routinier.

Het basissalaris van Eto'o blijft onder het salarisplafond, maar dankzij bonussen en andere vergoedingen kan Ajax de 33-jarige Eto'o naar verluidt toch een topaanbieding doen. De Amsterdammers verwachten uiterlijk zaterdag uitsluitsel te krijgen. De international van Kameroen had Ajax woensdag eigenlijk duidelijkheid moeten geven, maar hij vroeg Overmars om geduld.

Eto'o kan na zijn vertrek bij Chelsea transfervrij worden aangetrokken. Ajax heeft echter concurrentie van onder meer Internazionale en Liverpool.