Gutiérrez half jaar 'out': Twente rekent op schadeloosstelling

FC Twente kan pas in het volgende kalenderjaar weer beschikken over . De Chileens international kampt met een knieblessure, die hij voor het WK al had opgelopen, maar tijdens het toernooi in Brazilië ernstiger geworden is. Twente gaat er derhalve van uit dat het een schadeloosstelling ontvangt van de FIFA, zo meldt VI.

Twee weken geleden werd duidelijk dat de knieblessure van Gutiérrez zeer serieus van aard was. Een operatieve ingreep bleek noodzakelijk voor de Chileense middenvelder, waardoor hij lang uit de roulatie zal zijn.

De Tukkers rekenen op een schadeloosstelling vanuit het verzekeringsprogramma FIFA Club Protection Programme. Dat houdt in dat het salaris van Gutiérrez, die vier wedstrijden in actie kwam op het WK, tijdens zijn herstelperiode betaald wordt.