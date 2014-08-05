Xavi (34) zet punt achter imposante interlandcarrière

5 augustus 2014, 12:41
Koen | Redacteur

Xavi zal vanaf de dag van vandaag niet meer in shirt van het nationale elftal van Spanje te bewonderen zijn. De 34-jarige middenvelder van FC Barcelona heeft een punt gezet achter zijn interlandcarrière. Dat heeft hij dinsdag aangekondigd in een speciaal belegde persconferentie. De spelmaker speelde maar liefst 133 interlands voor La Roja.

"Ik heb besloten om met pensioen te gaan als international. Ik ben dankbaar voor alle jaren, het is een fantastische tijd geweest", sprak Xavi op de persconferentie. In zijn 133 optredens voor de nationale ploeg van Spanje was hij dertien maal trefzeker. Hij behaalde grote successen met zijn land. In 2008 en 2012 ging hij met de nationale trots van Spanje met de EK-titel aan de haal, terwijl in 2010 ten koste van Oranje beslag gelegd werd op het wereldkampioenschap. Bij alle drie de toernooien werd hij opgenomen in het elftal van het toernooi.

Zodoende komt er een einde aan een tijdperk, bij de Spaanse ploeg. Dat kwam er het afgelopen WK in Brazilië al, nadat de regeren wereldkampioen in de poulefase roemloos naar huis werd gestuurd door Chili en het Nederlands elftal. Tegen Oranje speelde Xavi zijn laatste interland, op 13 juni.

  • vr 24 april, 12:20
Xavier Hernández Creus

Xavier Hernández Creus
Functie: Coach
Leeftijd: 46 jaar (25 jan. 1980)

