Ajax-talenten spelen gelijk bij FC Barcelona

De beloften van Ajax hebben een mooi resultaat neergezet in de UEFA Youth League. De ploeg van coach Frank Peereboom speelde dinsdag in Spanje met 2-2 gelijk tegen titelverdediger FC Barcelona. Bij de pauze stond Ajax zelfs met 0-2 voor in het Mini Estadi.

Adham El Idrissi (foto) bracht Ajax al binnen drie minuten aan de leiding in Barcelona. Een half uur later verdubbelde Damian van Bruggen, uit een strafschop, de marge. Na ruim een uur moest Ajax verder met tien man vanwege de tweede gele kaart van Nathan Leyder en met een man meer knokte FC Barcelona zich terug tot 2-2. Zacharie Enguene en Álex Carbonell scoorden in het laatste kwartier.

Ajax en FC Barcelona gaan met vijf punten uit drie wedstrijden gedeeld aan kop in de groep. APOEL Nicosia en Paris Saint Germain hebben één punt, maar speelden één duel minder. De UEFA Youth League is de Champions League voor spelers tot 19 jaar. De groepsindeling is gebaseerd op het grote miljoenenbal.

Vanavond, vanaf 20.45 uur, staan de A-selecties van FC Barcelona en Ajax tegenover elkaar in Camp Nou.