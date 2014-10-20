Barça moet Busquets mogelijk missen tegen Ajax

Het is nog onduidelijk of mee kan doen in de Champions League-wedstrijd van FC Barcelona tegen Ajax. De Spaanse middenvelder, normaal gesproken een vaste waarde, kampt met een blessure. "Hij ondergaat dinsdag wat tests, daaruit zal blijken of hij kan spelen", aldus coach Luis Enrique

Enrique kijkt uit naar de wedstrijd tegen Ajax, zo liet hij weten. "Ajax is een goed georganiseerde ploeg, die weet hoe het moet aanvallen. Wij hebben onze eerste wedstrijd in deze groep gewonnen en de tweede verloren, nu volgt de derde. Thuis, dus dit duel is voor ons erg belangrijk om de volgende ronde te kunnen halen."

Over de veelbesproken Clásico in de Spaanse competitie, zaterdag tegen Real Madrid, wilde Enrique het nog niet hebben. "We zijn het gewend om iedere drie of vier dagen een wedstrijd te spelen. Voor ons is de wedstrijd tegen Ajax op dit moment het meest belangrijk. Niet de Clásico, daar gaan we pas later naar kijken."