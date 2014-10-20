Live voetbal

Barça moet Busquets mogelijk missen tegen Ajax

Roland
20 oktober 2014, 14:58

Het is nog onduidelijk of Sergio Busquets mee kan doen in de Champions League-wedstrijd van FC Barcelona tegen Ajax. De Spaanse middenvelder, normaal gesproken een vaste waarde, kampt met een blessure. "Hij ondergaat dinsdag wat tests, daaruit zal blijken of hij kan spelen", aldus coach Luis Enrique

Enrique kijkt uit naar de wedstrijd tegen Ajax, zo liet hij weten. "Ajax is een goed georganiseerde ploeg, die weet hoe het moet aanvallen. Wij hebben onze eerste wedstrijd in deze groep gewonnen en de tweede verloren, nu volgt de derde. Thuis, dus dit duel is voor ons erg belangrijk om de volgende ronde te kunnen halen."

Over de veelbesproken Clásico in de Spaanse competitie, zaterdag tegen Real Madrid, wilde Enrique het nog niet hebben. "We zijn het gewend om iedere drie of vier dagen een wedstrijd te spelen. Voor ons is de wedstrijd tegen Ajax op dit moment het meest belangrijk. Niet de Clásico, daar gaan we pas later naar kijken."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Gisteren, 07:25
  • 18 okt. 18:13
  • 18 okt. 17:27
Barcelona - Ajax

Barcelona
3 - 1
Ajax
Gespeeld op 21 okt. 2014
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2014/2015

Meer info

Sergio Busquets

Sergio Busquets
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 37 jaar (16 jul. 1988)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
33
0
2024
Inter Miami
32
1
2023
Inter Miami
11
0
2022/2023
Barcelona
30
0

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
2
6
6
2
Real Madrid
2
6
6
3
Paris SG
2
5
6
4
Inter
2
5
6
5
Arsenal
2
4
6
6
Qarabağ
2
3
6
7
Dortmund
2
3
4
8
Man City
2
2
4
9
Spurs
2
1
4
10
Atlético
2
3
3
11
Newcastle
2
3
3
12
Marseille
2
3
3
13
Club Brugge
2
2
3
14
Sporting
2
2
3
15
Frankfurt
2
0
3
16
Barcelona
2
0
3
17
Liverpool
2
0
3
18
Chelsea
2
-1
3
19
Napoli
2
-1
3
20
R. Union SG
2
-2
3
21
Galatasaray
2
-3
3
22
Atalanta
2
-3
3
23
Juventus
2
0
2
24
Bodø/Glimt
2
0
2
25
Leverkusen
2
0
2
26
Villarreal
2
-1
1
27
PSV
2
-2
1
28
København
2
-2
1
29
Olympiakos
2
-2
1
30
Monaco
2
-3
1
31
Slavia
2
-3
1
32
Pafos
2
-4
1
33
Benfica
2
-2
0
34
Athletic
2
-5
0
35
Ajax
2
-6
0
36
Kairat
2
-8
0

Complete Stand

