Mexicanen duwen Oranje en Hiddink dieper in de put

De crisis bij Oranje duurt voort. Vier dagen voor de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland, een duel waar bondscoach Guus Hiddink zijn lot van laat afhangen, bleek Mexico in de Amsterdam ArenA met 2-3 te sterk. Het was al de vierde nederlaag voor de ploeg van Hiddink in de laatste vijf wedstrijden.

Het was bijna lachwekkend. Eén van de eerste dingen die Guus Hiddink vorige week noemde tijdens de persconferentie waarin hij inging op de verbeterpunten voor Oranje, was het feit dat zijn ploeg in de eerste vier interlands onder zijn leiding snel op achterstand kwam. "We schoten onszelf in de voet", noemde hij het zelf. Dat moest beter, dat was een belangrijke voorwaarde om uit het dal te kruipen. Geen kinderlijke fouten meer, meteen bij de les zijn.

De moed zal Hiddink na deze treffer in de schoenen zijn gezakt, zeker toen zijn ploeg even later een volgende tegenslag te verwerken kreeg. Ron Vlaar, terug na een blessure en door Hiddink genoemd als één van de ontbrekende succesfactoren in de afgelopen interlands, moest zich laten wisselen.

Het murw gebeukte Nederlands elftal kwam via een zwabberbal van Daley Blind nog wel terug tot 2-3, maar verder kwam de ploeg van de geplaagde bondscoach Guus Hiddink niet. Oranje blijft kwakkelen en dat zal de trainer zorgen baren, met het voor hem cruciale duel met Letland voor de boeg.