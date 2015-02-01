Arsenal vijf keer trefzeker in thuisduel met Aston Villa

Arsenal heeft aan het doelsaldo gewerkt in de thuiswedstrijd tegen Aston Villa. De ploeg van manager Arsene Wenger versloeg de equipe uit Birmingham met maar liefst 5-0.

De doelpuntenproductie van Arsenal kwam pas in de tweede helft echt op gang. Olivier Giroud zette de Londenaren al in de achtste minuut op voorsprong, maar daarna viel er voor de pauze geen treffer meer te bejubelen. Mesut Özil opende het bal na de hervatting, waarna Theo Walcott op aangeven van Santi Cazorla het derde doelpunt voor zijn rekening nam. Uit een strafschop zorgde de Spanjaard zelf voor de 4-0. Hector Bellerin tekende vlak voor tijd voor het slotakkoord. Opnieuw was Cazorla de aangever.

Door de royale overwinning houdt Arsenal aansluiting bij nummer drie Manchester United. The Gunners hebben slechts een puntje minder dan de manschappen van coach Louis van Gaal.