Arsenal vijf keer trefzeker in thuisduel met Aston Villa

1 februari 2015, 16:52
Ger | Redacteur

Arsenal heeft aan het doelsaldo gewerkt in de thuiswedstrijd tegen Aston Villa. De ploeg van manager Arsene Wenger versloeg de equipe uit Birmingham met maar liefst 5-0.

De doelpuntenproductie van Arsenal kwam pas in de tweede helft echt op gang. Olivier Giroud zette de Londenaren al in de achtste minuut op voorsprong, maar daarna viel er voor de pauze geen treffer meer te bejubelen. Mesut Özil opende het bal na de hervatting, waarna Theo Walcott op aangeven van Santi Cazorla het derde doelpunt voor zijn rekening nam. Uit een strafschop zorgde de Spanjaard zelf voor de 4-0. Hector Bellerin tekende vlak voor tijd voor het slotakkoord. Opnieuw was Cazorla de aangever.

Door de royale overwinning houdt Arsenal aansluiting bij nummer drie Manchester United. The Gunners hebben slechts een puntje minder dan de manschappen van coach Louis van Gaal.

Lees ook:
Jurrien Timber bij Arsenal

Bizarre golf aan afmeldingen van internationals Arsenal

  • zo 29 maart, 20:37
  • 29 mrt. 20:37
  • 1
Brobbey Villa

Brian Brobbey in beeld bij Aston Villa voor zomerse transfer

  • wo 25 maart, 16:51
  • 25 mrt. 16:51
  • 5
Brian Brobbey van Sunderland

Driessen ziet enorm verschil in fitheid tussen Brobbey bij Ajax en bij Sunderland

  • di 24 maart, 09:51
  • 24 mrt. 09:51
  • 1
Arsenal - Aston Villa

Arsenal
5 - 0
Aston Villa
Gespeeld op 1 feb. 2015
Competitie: Premier League
Seizoen: 2014/2015

