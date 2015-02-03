Koeman houdt Bertrand tot medio 2019 aan boord

De komst van Filip Djuricic is niet de enige zet die Southampton op de laatste dag van de transferperiode heeft gedaan. De club van Ronald Koeman brengt via de officiële kanalen naar buiten dat het de huurovereenkomst van heeft omgezet in een permanente deal. De linksachter wordt overgenomen van Chelsea en tekent een contract voor 4,5 jaar op St. Mary's.

Bertrand zou aanvankelijk één seizoen gehuurd worden van Chelsea, maar dankzij zijn goede optredens in het team van Koeman wilde Southampton hem graag op permanente basis inlijven. Dat hebben ze nu dus voor elkaar gekregen. Zodoende blijft de 25-jarige back tot medio 2019 bij The Saints spelen.

In dienst van Chelsea werd Bertrand maar liefst zeven maal uitgeleend aan andere clubs. Bournemouth, Oldham Athletic, Norwich City, Reading FC en Nottingham Forest en Aston Villa gingen Southampton al voor. Het huwelijk tussen de nummer vier van de Premier League en Bertrand is gelukkiger gebleken dan alle andere huurperiodes.

Bertrand kwam tot dusver 27 keer in actie namens Southampton in alle competities en wist twee doelpunten te maken in deze duels.