Luis Enrique denkt dat Suarez nog beter kan

Met drie goals en acht assists in La Liga staat Luis Suarez bij FC Barcelona nog enigszins in de schaduw van ploeggenoten Lionel Messi (23 goals en 12 assists) en Neymar (16 goals en 4 assists), ook omdat hij de eerste twee maanden van het nieuwe seizoen miste vanwege een schorsing. Maar coach Luis Enrique heeft er vertrouwen in dat we het beste van Suarez in Spaanse dienst nog niet hebben gezien.

"Luis Suarez is bij zo'n beetje elke aanval betrokken die in een doelpunt uitmondt. Ik ben blij met zijn bijdrage tot dusver en heb er vertrouwen in dat hij nog beter zal worden", zei Luis Enrique dinsdag op de persconferentie over de Uruguayaanse aanvaller, die in het verleden actief was voor Ajax en afgelopen zomer voor ruim tachtig miljoen euro werd overgenomen van Liverpool.

Barcelona heeft woensdag in het eigen Camp Nou de eerste ontmoeting met Villarreal in de halve finale van de Copa del Rey. Luis Enrique: "Zij zijn bezig aan een spectaculair seizoen en op voorhand belooft het een moeilijke wedstrijd te worden. Een overwinning zou fijn zijn, maar ik waag me niet aan een voorspelling."