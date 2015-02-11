Live voetbal

Luis Enrique denkt dat Suarez nog beter kan

11 februari 2015, 07:30
0 reacties
Photo of Rahied
Rahied | Redacteur

Met drie goals en acht assists in La Liga staat Luis Suarez bij FC Barcelona nog enigszins in de schaduw van ploeggenoten Lionel Messi (23 goals en 12 assists) en Neymar (16 goals en 4 assists), ook omdat hij de eerste twee maanden van het nieuwe seizoen miste vanwege een schorsing. Maar coach Luis Enrique heeft er vertrouwen in dat we het beste van Suarez in Spaanse dienst nog niet hebben gezien.

"Luis Suarez is bij zo'n beetje elke aanval betrokken die in een doelpunt uitmondt. Ik ben blij met zijn bijdrage tot dusver en heb er vertrouwen in dat hij nog beter zal worden", zei Luis Enrique dinsdag op de persconferentie over de Uruguayaanse aanvaller, die in het verleden actief was voor Ajax en afgelopen zomer voor ruim tachtig miljoen euro werd overgenomen van Liverpool.

Barcelona heeft woensdag in het eigen Camp Nou de eerste ontmoeting met Villarreal in de halve finale van de Copa del Rey. Luis Enrique: "Zij zijn bezig aan een spectaculair seizoen en op voorhand belooft het een moeilijke wedstrijd te worden. Een overwinning zou fijn zijn, maar ik waag me niet aan een voorspelling."

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Barcelona - Villarreal

Barcelona
3 - 1
Villarreal
Gespeeld op 11 feb. 2015
Competitie: Copa del Rey
Seizoen: 2014/2015

Meer info

Luis Suárez

Luis Suárez
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 39 jaar (24 jan. 1987)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
32
10
2024
Inter Miami
30
21
2023
Grêmio
33
17
2023
Grêmio
12
7

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
31
54
79
2
Real Madrid
32
37
73
3
Villarreal
31
20
61
4
Atlético
31
19
57
5
Betis
32
8
49

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws