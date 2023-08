Na Jol gaat ook Petrovic RKC Waalwijk adviseren

Na Martin Jol gaat ook Zeljko Petrovic een adviserende rol vertolken bij RKC Waalwijk. De 49-jarige Montenegrijn was in het verleden speler en trainer bij de Brabantse club, die vorig seizoen uit de Eredivisie degradeerde en deze jaargang kansloos laatste staat in de Jupiler League.

"Binnenkort ga ik met directeur Remco Oversier rond de tafel zitten om te zien op welke wijze ik de club kan helpen. We moeten de toeschouwers en de sponsors weer naar het stadion brengen", zegt Petrovic tegen het Brabants Dagblad. Hij geeft ook advies bij de keuze voor een nieuwe hoofdcoach. Peter van den Berg is zijn ideale kandidaat. "Die krijgt mijn absolute steun. Hij is een echte RKC'er. Van den Berg was een goede prof, is verbaal sterk en deed als jeugdtrainer en assistent bij Sparta voldoende ervaring op."

RKC is op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. Martin Koopman stapte eerder deze week op.