Alflen noemt 0-0 tegen Feyenoord 'verdiende uitslag'

1 maart 2015, 22:18
Koen | Redacteur

FC Utrecht speelde zondagmiddag in de eigen Galgenwaard doelpuntloos gelijk tegen Feyenoord. Deze uitslag weerspiegelt de verhoudingen op het veld, vindt trainer Robby Alflen. "Het bleef bij 0-0 en dat was wel een verdiende uitslag", zegt hij op het digitale thuis van de Domstedelingen.

Wat Utrecht in de eerste helft liet zien kon Alflen allesbehalve bekoren. "In de eerste helft lukte ons niet om te doen wat we eigenlijk hadden willen doen We wilden bij vlagen hoog druk zetten en vervolgens voetballend tot gevaar komen. Maar dat lukte nauwelijks. De eerste helft was dodelijk saai", aldus de Utrecht-coach.

Na de pauze zag Alflen een leuker duel. "We gingen na de rust opportunistischer spelen en vaker vanuit de lange bal Sébastien Haller zoeken. En we probeerden de bal in de hoeken achter de backs te leggen. Met die speelwijze zijn we tot een aantal kansen gekomen", aldus de oefenmeester, die Feyenoord ook nog gevaar zag stichten. "Feyenoord kreeg één megakans", doelt hij op een kans voor Karim El Ahmadi. "Maar Robbin Ruiter redde die bal op fantastische wijze."

Utrecht - Feyenoord

FC Utrecht
0 - 0
Feyenoord
Gespeeld op 1 mrt. 2015
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2014/2015

R. Alflen

Functie: Assistent coach
Leeftijd: 58 jaar (7 mei 1968)

