De Boer trekt conclusie: "Een heel teleurstellend seizoen"

Het is niet het seizoen van Ajax. In de Eredivisie lopen de Amsterdammers dit seizoen achter de feiten aan, met een achterstand van elf punten op koploper PSV. De hoop op de landstitel is al geruime tijd verdwenen en ook het toernooi om de KNVB Beker liep uit op een bittere teleurstelling, met een 0-4 nederlaag in de eigen ArenA tegen Vitesse. Donderdagavond kwam ook het Europese avontuur ten einde, een flinke dreun voor de Ajacieden.

Zodoende strijdt Ajax op geen enkel front meer mee om de hoofdprijs. Frank de Boer trekt dan ook een logisch conclusie. "Het is uiteindelijk een heel teleurstellend seizoen", aldus de coach van Ajax tegen Ajax TV. "Ik vind dat we minimaal nog een ronde door hadden moeten komen in de Europa League, dan had het seizoen nog wel wat glans kunnen krijgen. Dat is helaas niet gebeurd", zegt De Boer.

Ajax won na verlenging wel met 2-1 van Dnjepr Dnjepropetrovsk, maar dit was vanwege de 1-0 nederlaag in Oekraïne niet genoeg om door te gaan. "We hadden moeten winnen", stelt De Boer. "Deze uitschakeling is ook heel slecht voor het Nederlandse voetbal. Maar het is misschien ook veelzeggend. We mogen blij zijn dat we met de Europese subtop mee kunnen doen. Of eigenlijk moeten we vechten om in die subtop mee te kunnen doen.''

Komende zondag speelt Ajax de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. De Amsterdammers sluiten de Eredivisie af met een op papier tamelijk eenvoudig programma.