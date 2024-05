Sterling veegt aanbieding van tafel: "Ik ben geen geldwolf"

is niet gediend van de mensen die zeggen dat hij een geldwolf is. De twintigjarige aanvaller besloot een contractaanbieding van zijn club Liverpool van tafel te vegen, maar stelt dat hij geen 'graaier' is. Na zijn keuze om zijn werkgever in de wachtkamer te plaatsen speculeren de Engelse media veelvuldig over zijn toekomst.

Naar verluidt weigerde Sterling een contract met een weeksalaris van ongeveer 137.000 euro. "Maar ik wil niet neergezet worden als een twintigjarige geldwolf", reageert Sterling tegenover de BBC op alle berichten rond zijn persoon. "Ik wil gezien worden als een kind dat van voetbal houdt en dat zo goed mogelijk wil presteren voor zijn team. Ik wil niet dat de fans slecht over me denken of dat ze denken dat ik veel geld wil hebben."

Maar waarom heeft Sterling het aanbod van Liverpool dan naast zich neergelegd? "Ze moeten begrijpen dat het allemaal een beetje veel voor me is geworden dit seizoen, iedereen praat over mij", zegt de international van Engeland, die in 2010 werd weggeplukt uit de jeugdopleiding van Queens Park Rangers.

"Aan het einde van het seizoen wil ik gewoon met de club en mijn management praten. Dan geef ik duidelijkheid", aldus Sterling, die dit seizoen tien doelpunten maakte voor Liverpool.