Het is deze woensdag 25 jaar geleden dat de fatale nieuwjaarsramp in het Volendamse café ’t Hemeltje plaatsvond. Oud-voetballer en ESPN-analist Kees Kwakman vertelt in het Algemeen Dagblad dat hij op de bewuste avond zelf ook in het café was en de tragedie overleefde. “Ik dacht: ik ga dood”, zegt Kwakman.

25 jaar geleden vond de nieuwjaarsramp plaats in Volendam. Nadat ’t Hemeltje vlam vatte, kwamen veertien jonge mensen om het leven en raakten tweehonderd anderen gewond. De tragedie wordt nooit meer vergeten in het vissersdorp. Kwakman, toen zeventien jaar oud, was die avond ook op stap in het café.

Omdat de voetballer niet dronk, kan hij zich de avond volledig herinneren. Kwakman wilde naar huis, maar raakte aan de praat met Peter Tol, een fanatiek tennisser. Plotseling zag hij een vlam die alsmaar groter werd. “Binnen dertig seconden stond de hele zijkant van het café in de hens. Je denkt eerst dat het niet echt is, dat het niet gebeurt. Voor mijn gevoel ging het vuur vrij snel weer uit, maar het werd zo verschrikkelijk heet en ook direct pikdonker”, blikt hij terug.

Kwakman ontsnapt aan de dood

De voormalig speler van FC Volendam, NAC Breda en FC Groningen hield rekening met het ergste scenario: “Heel even dacht ik: nou, dit was het. Ik ga dood. Ik kom hier niet meer weg.”

Toch lukte het Kwakman om het café te verlaten. “Ik was nuchter en had snel in de gaten dat ik moest wegwezen. Maar ja, ik kon geen kant op. Iedereen was in paniek. Ik ben, denk ik, over mensen heen gesprongen en geklauterd. Ik was topfit door het voetbal. Er kwam een soort oerkracht in me naar boven. Ik zag het licht van de sigarettenautomaat bovenaan de trap branden. Dat was voor mij een herkenningspunt. Daardoor wist ik welke kant ik op moest. Dat heeft misschien mijn leven wel gered. Ik heb me gewoon naar beneden laten vallen. Het is een mirakel dat ik niks gebroken had.”

Negen dagen in ziekenhuis

Kwakman hield onder meer flinke brandwonden over aan zijn handen en nek. “Pas om 05.30 uur ben ik met de ambulance naar het ziekenhuis in Zaandam gebracht. Dat was vijf uur nadat ik uit ’t Hemeltje was gekomen. Ik was geen prioriteit. Er waren veel mensen die er veel slechter aan toe waren dan ik. Maar dat wist ik zelf op dat moment niet.”

De ESPN-analist, die uiteindelijk negen dagen in het ziekenhuis in Zaandam heeft gelegen, noemt zichzelf ‘achteraf het gelukkigste slachtoffer van allemaal’. “Ik had tweedegraads brandwonden op mijn handen, mijn oren, de zijkant van mijn gezicht en mijn nek. Alleen in mijn nek heb ik nog een litteken, de rest is allemaal genezen.”

Kwakman geeft aan dat hij eigenlijk nooit praat over de tragedie. “Het komt ook nooit echt ter sprake. Eigenlijk voel ik me geen slachtoffer, omdat ik er fysiek en mentaal niets aan heb overgehouden. In Volendam zijn we er ook niet zo goed in om emoties te tonen. Het is een klotenonderwerp natuurlijk. Nu, 25 jaar later, komt weer het besef: ik heb gewoon heel veel mazzel gehad”, aldus de Volendammer.