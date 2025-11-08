Live voetbal 8

Kwakman ergert zich aan Higler die overtreding Shoretire onbestraft laat: 'Niet consequent, dit is geel!'

Scheidsrechter Dennis Higler met daarnaast ESPN-analist Kees Kwakman
Foto: © Imago/ESPN/Realtimes
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
8 november 2025, 22:22

Kees Kwakman ergert zich zaterdagavond aan scheidsrechter Dennis Higler. De leidsman liet na om in de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Sparta Rotterdam een kaart te trekken voor een overtreding van PEC-middenvelder Shola Shoretire, een straf die Ayoub Oufkir later wél kreeg voor een vergelijkbaar vergrijp.

Na een kwartier spelen kruiste Shoretire achterlangs bij tegenstander Teo Quinetro en trok hij de Spartaan in het voorbijgaan even aan zijn arm. Higler greep direct in en floot voor een overtreding, sprak Shoretire bestraffend toe en gaf de bezoekers een vrije trap. De arbiter hield de kaarten echter op zak, tot ergernis van Kwakman.

De analist zegt in ESPN-programma De Eretribune dat dit soort overtredingen 'een beetje een stokpaardje' van hem zijn. "Dat er dan door de scheidsrechter wordt gezegd: 'Dit mag je één keer doen, en dan niet meer'. Maar diit is gewoon een gele kaart! Dit kan een veelbelovende aanval worden. Maar dan roept hij de speler en zegt hij: 'Je mag bij mij één keer een veelbelovende aanval eruit halen'", aldus de VOlendammer.

"Maar dan daarna, bij Sparta, geeft hij hem wel", verwijst Kwakman vervolgens naar de kaart die Oufkir een klein kwartier later wél kreeg bij een vergelijkbaar moment. "Dit is niet consequent, dit is gewoon een gele kaart. Maar dat is misschien omdat het zijn eerste overtreding is of omdat het na een kwartier gebeurt, dat ze denken: 'Ik doe het niet'. Ze maken het zichzelf zó moeilijk... Gewoon geel, niemand zeurt", besluit de oud-verdediger.

