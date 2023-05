Chili wint ruim en is door, Mexico uitgespeeld op Copa

Met de vorm van Chili zit het wel goed op de Copa América. Het gastland versloeg Bolivia in haar laatste groepsduel met 5-0 en is daardoor als koploper van Groep A door naar de kwartfinales van het toernooi. Voor Mexico zit het toernooi erop. De formatie ging met 2-1 onderuit tegen Ecuador is daardoor laatste geworden in Poule A.

Chili kende weinig problemen met Bolivia en had bij rust al een 2-0 voorsprong te pakken. Na de pauze liet de ploeg de fans meer juichen, door nog drie keer te scoren. De doelpunten werden gemaakt door Charles Aranguiz (twee), Alexis Sánchez, Gary Medel en Boliviaan Ronald Raldes, die een eigen goal maakte. Bij Bolivia zal men echter niet lang rouwen door de ruime nederlaag, want de ploeg is ondanks de zeperd ook door naar de kwartfinales. Bij Chili stond Arturo Vidal overigens gewoon in de basis. FC Twente-middenvelder Felipe Gutierrez kwam niet in actie tegen Bolivia.

De spelers van Mexico kunnen met vakantie. Het land verloor haar laatste groepsduel met 2-1 van Ecuador en is daardoor laatste geworden in Groep A. Jesus Corona speelde zestig minuten mee in het laatste groepsduel. Ecuador sluit de poule als derde, maar mag nog wel hopen op de volgende ronde. Het is wel afhankelijk van uitslagen in andere groepen.