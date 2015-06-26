De Graafschap rondt komst verdediger Bouma af

De overstap van Thijs Bouma naar De Graafschap, die al enige tijd in de lucht hing, is afgerond. De ploeg uit Doetinchem bevestigt dat de 23-jarige centrumverdediger voor één jaar getekend heeft, met optie voor een tweede seizoen. Hij komt transfervrij over van Almere City FC.

Met Almere City won Bouma afgelopen seizoen de tweede periode, waardoor de club deel mocht nemen aan de play-offs. Daarin bleek uitgerekend De Graafschap, zijn nieuwe ploeg, te sterk.

Voordat hij naar Almere City ging, speelde Bouma voor Jong FC Twente en het Duitse VfL Osnabrück. "Thijs heeft zijn opleiding genoten bij FC Twente, hij is een jonge speler die hard werken, combineert met goed voetbal. Bij ons kan hij zijn volgende stap gaan maken", denkt manager voetbal Peter Hofstede van de club.

"Wat een mooie kans om deel uit te maken van een eredivisieteam", zegt Bouma over zijn transfer naar de promovendus. "De Graafschap is een prachtige club met een goede aanhang, ik was altijd onder de indruk als ik hier moest spelen. Ik heb er ontzettend veel zin in, wat mij betreft mag het seizoen beginnen."