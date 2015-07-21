Cabral sluit weer aan bij Twente: "Traint en speelt prima"

Hij leek, zeker nadat hij buiten de selectie gelaten was voor het trainingskamp, geen perspectief meer te hebben bij FC Twente, maar is voorlopig teruggekeerd in de eerste selectie van de Tukkers. Hij wordt door coach Alfred Schreuder beloond voor zijn instelling en prestaties.

"Hij traint en speelt prima", zegt Schreuder tegen TC Tubantia. De coach is zeer tevreden over de wijze waarop Cabral zich manifesteert. De vleugelaanvaller was vorig seizoen verhuurd aan Willem II en is met een goede mentaliteit teruggekomen. Hoewel het vertrouwen in de speler voorzichtig toegenomen is, is de kans dat hij vertrekt nog wel reëel.

In tegenstelling tot Cabral heeft Kyle Ebecilio zich onmogelijk gemaakt bij Twente. De middenvelder komt niet meer voor in de plannen van Scheuder.